Uşak'ta 14 yaş altı çocuklar 4 saatliğine sokağa çıktı - Son Dakika

UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubu çocuklara ikinci kez sokağa çıktı. Bir hafta aradan sonra yeniden 4 saat sokağa izni verilen çocuklar park ve oyun alanlarına akın etti.

Uşak 'ta koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bir hafta aradan sonra tekrar dışarı çıktı. Kısıtlamaya verilen 4 saatlik aranın başlamasıyla Uşak'ta da çocuklar soluğu parklar ve açık alanlarda aldı. Bisiklet sürüp, güneşli havanın tadını çıkaranların yanı sıra, kimi çocuklar arkadaşlarıyla top oynadı, kimisi de parktaki oyuncakların tadını çıkardı.

Kendilerine verilen izin için Cumhurbaşkanı 'na teşekkür eden 10 yaşındaki Arda Uşkun, "Evde çok sıkılmıştım. Bu izin benim açımdan da iyi oldu. Hem bisiklet binebiliyorum hem de spor yapabiliyorum. Bugün kitabımı da okuyacağım. Annem saat 14.00 gibi gelecek onunla da yürüyüş yapacağız" dedi.

Dışarıya çıkabildiği için kendini iyi hissettiğini belirnten 11 yaşındaki Batuhan Kaygısız da, "Arkadaşlarımla buluştum, hep birlikte sosyal mesafeyi korumaya çalışarak geziyoruz. Biraz parkta oturacağız, daha sonra okul bahçesinde futbol maçı yapacağız" diye konuştu.