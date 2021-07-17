Üye Girişi
Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklerle kutlandı

17.07.2021 00:57
Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklerle kutlandı, System.String[]

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik Akşam 20.15'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Albay Murat Kılıç, protokol üyeleri, 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Okunan duaların ardından Vali Funda Kocabıyık kürsüye çıkarak konuştu.

Türk'ün tutsak edilmeyeceğini, boyun eğmeyeceğini milli iradeyi çiğnetmeyeceğini vurgulayan Kocabıyık, "Türk canından geçer de vatandan geçmez" dedi. Kocabıyık, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), birlik ve beraberliğimize karşı hain bir girişimde bulunmuştur. Bayrağımıza, istiklal tutkumuza ve irademize yapılan bu teşebbüs alçaklığın göstergesidir. O gün yapılan, milletimizi boyun eğdirme emeli taşıyan bu hainlik karşısında milletimiz kararlılıkla ve dirayetle durmuş, bir kez daha vatana ve demokrasiye olan bağlılığını haykırmıştır:

Türk tutsak olmaz! Türk boyun eğmez! Türk milli iradeyi çiğnetmez! Türk candan geçer de vatandan geçmez!

Herkesin malumudur ki tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Bizler; imkansızlıklar ve zorluklar içinde dahi top, tüfek karşısında gözünü kırpmayan, korkmayan; toprağını, bayrağını, değerlerini koruyan; destansı zaferlere imza atan bir ecdadın torunlarıyız.

Kudretimiz, damarlarımızdaki asil kandadır. Cesaret, azim, kararlılık bizim adımızdır, tarihimizdir. 15 Temmuz gecesi şehit olan kahraman vatandaşlarımız tarihimize altın harflerle yazıldılar. Hepsi gönlümüzün nişanesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Vatanı savunma uğruna mücadele etmenin izlerini bedenlerinde taşıyan gazilerimize ve büyük bir kahramanlık göstererek hainlere karşı duran tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından Uşak belediye Başkanı Mehmet Çakın, 15 Temmuz 2016'da bayrak ve vatanın bağımsızlığına kalkan ellerin milletin gösterdiği ortak irade ile kırıldığını aktardı. Başkan Çakın, "Yakın tarihimizin en karanlık günü sayabileceğimiz 15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye ve ezanlarımızı susturmaya yönelik gerçekleşen saldırılar; çok şükür ki bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan her yaştan vatanseverin cansiperane savunmasıyla bastırıldı. İhanet çetesinin oyunu, büyük bir kahramanlık örneği sergileyip bayrağını savunmak için medyalara inen milletimizce bozuldu. Alçak FETÖ'nün bu adi kalkışma ve işgal girişiminin ardından, Cumhurbaşkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağduyulu çağrısıyla binlerce kardeşimiz sokaklara çıktı. Göğsündeki imandan ve kalbindeki vatan sevgisinden başka bir silahı olmayan bu kardeşlerimiz, bağımsızlığına kasteden alçaklara karşı üstün bir müdafaa savaşı verdi" şeklinde konuştu.

Düzenlenen program, Uşak Belediyesi'nin tasavvuf müzik grubunun ilahi okuması, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sergilediği oyun gösterisi, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser, 15 Temmuz Belgeseli ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Saat 00.13'ü gösterdiğinde ise kentteki bütün camilerde eş zamanlı sela okundu. Program Kuran-ı Kerim ve dualar okunmasıyla son buldu. Öte yandan kentte 50 kişilik gruplarla, sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutuldu. - UŞAK

Funda Kocabıyık, 15 Temmuz, Milli, Uşak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor 21:37 Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Saadet Partisi Saadet Partisi "Temel Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasını yalanladı         
00:24
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
23:28
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor         
23:00
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı         
22:33
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 02:19:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü farklı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement