Uşak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 3 bin 600 fidan dikildi - Son Dakika

Uşak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 3 bin 600 fidan dikildi

Uşak'ta, 15 Temmuz şehitleri anısına 23 dekar alana 3 bin 600 fidan dikildi.

Uşak'ta, 15 Temmuz şehitleri anısına 23 dekar alana 3 bin 600 fidan dikildi.

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Şekerevleri Şehitliği'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Protokol üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit düşen polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki mezarını da ziyaret etti.

Burada da Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi ve mezara karanfil konuldu.

Daha sonra, köyde 15 Temmuz şehitleri anısına 23 dekar alana 3 bin 600 fidan dikildi. Fidan alanına "Mehmet Çetin Hatıra Ormanı" ismi verildi.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 3 bin 600 fidan dikildi - Son Dakika
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