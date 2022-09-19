Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

19.09.2022 14:02
Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Vali Turan Ergün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şubesi Başkanı İsmail Soyöz, Gaziler Günü'nün şeref günü olduğunu söyledi.

Soyöz, "Bugün gazi olmanın gurur ve kıvancını bir kez daha büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. 19 Eylül Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk'ün kahramanlık ve cesaretinin taçlandığı bir gündür. 19 Eylül bize Ata'mızdan en büyük mirastır." dedi.

Törene, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.

Banaz'daki tören

Banaz ilçesinde düzenlenen törende ise Kültürpark Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Şahap Köse, İlçe Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika

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