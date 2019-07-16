Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 15 Temmuz turnuvası sona erdi
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Uşak'ta 15 Temmuz turnuvası sona erdi

52 dakika önce

Uşak'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısı ile spor turnuvası gerçekleştirildi.

Uşak'ta 15 Temmuz turnuvası sona erdi, System.String[]
Uşak'ta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısı ile Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Turnuvası" ödül töreni, Vali Yardımcısı Ayşe Şeyda Çağlar'ın katılımıyla Uşak Gençlik Merkezi konferans salonunda yapıldı. Programa ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yasin Şahin, Emniyet Şube Müdürü Ömer Ersoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hikmet Uz ve daire müdürleri katıldı. Etkinlikte çeşitli spor dallarında başarı gösteren sporcular ödüllendirildi. - UŞAK
Jandarma, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:39 Kaynak: İHA
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