Uşak'ta 15 Temmuz zaferi etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Uşak'ta 15 Temmuz zaferi etkinliklerle kutlandı

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda farklı etkinliklerle 15 Temmuz zaferi kutlandı.

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda farklı etkinliklerle 15 Temmuz zaferi kutlandı.

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Etkinlik Akşam 20.00'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Albay Murat Kılıç ve protokol üyeleri ve 15 Temmuz Şehidi Mehmet Çetin'in ailesi katıldı. Etkinlik, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Okunan duaların ardından Vali Funda Kocabıyık kürsüye çıkarak konuştu. Bayrağa, bağımsızlığa ve demokrasiye karşı yapılan bu alçak darbe teşebbüsünde, hainlere karşı verilen mücadelede, yekvücut kararlılığıyla ve azimle vatanın bölünmez bütünlüğünü dünyaya bir kez daha kanıtladığını belirtti. Sözlerine devam eden Kocabıyık, "Türk milleti; 15 Temmuz gecesi, FETÖ'yekarşı göğsünü siper etmiş; şanlı bir direniş sergilemiş ve tarihe altın harflerle geçen destansı bir mücadele ile bu hainlere geçit vermemiştir.


Milletimizin egemenlik haklarına, demokrasimize ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılan bu saldırı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde, hükümetimizin kararlı duruşu, aziz milletimizin kahramanlık ve fedakarlıkla mukavemet göstermesi neticesinde bertaraf edildi.


Değerli Hemşehrilerim,


Şanlı tarihimiz boyunca vatan söz konusu olduğunda gencinden yaşlısına aziz milletimiz tek yürek olmuş, bütün zorluklara karşı mücadele vermiş ve şanlı destanlara imza atmıştır.


Türk milleti hiçbir zaman esarete mahküm edilememiştir.


Türk milleti her zaman kanının son damlasına kadar bağımsızlık mücadelesini vermiş, yaşadığı tüm acılara rağmen hürriyetinden asla vazgeçmemiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca da çeşitli darbelere maruz kalan milletimiz her seferinde demokrasiden yana olmuştur.


Bağımsızlık aşkımızın, vatan sevdamızın kanıtlarından biri de 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz'da da halkımız sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu hain saldırıyı püskürtmüştür" dedi.


Vali Funda Kocabıyık'ın konuşmasının ardından program sırasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz konuşması, Uşak Belediyesi'nin tasavvuf müzik grubunun ilahi okuması, Uşak Belediyesi Şehir tiyatrosu'nun sergilediği oyun gösterisi, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser ve 15 Temmuz Belgeseli etkinlikleriyle devam etti. Saat 00.13'ü gösterdiğinde ise kentteki bütün camilerde eş zamanlı şiir okundu. Program Kuran-ı Kerim ve dualar okunmasıyla son buldu. Öte yandan kentte 50 kişilik gruplarla, sabah namazına kadar demokrasi nöbeti tutuldu. - UŞAK

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 15 Temmuz zaferi etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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