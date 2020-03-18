Uşak'ta 18 Mart törenleri - Son Dakika
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Uşak'ta 18 Mart törenleri

16 dakika önce

Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Uşak'ta 18 Mart törenleri, System.String[]

Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.


Uşak Şehitliğindeki düzenlenen törene Vali Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehitler anıtına çelenkler konulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Protokol heyeti tarafından şehit kabirleri üzerine karanfil bırakıldı, şehitler için dua edildi.


Türkiye'de de görülen korona virüs vakaları nedeniyle şehitlik dışında program olmazken, anma töreni sınırlı sayıdaki davetli ile gerçekleştirildi. - UŞAK

Çanakkale, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:13 Kaynak: İHA

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