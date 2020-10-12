Uşak'ta 1970 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Öte yandan yine aynı noktada şüpheli bir otomobilde arama yapıldı.

Kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği yönünde bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı 'nda bir otobüsü durdurdu.

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