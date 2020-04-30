Uşak'ta 2 Afgan uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 'dan Uşak 'a uyuşturucu getirileceğini bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, gece yarısı, D- 300 Karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Saat 03.30 sıralarında durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramada, 460 gram metamfetamin ele geçiridi. Otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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