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Uşak'ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika

Uşak'ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi

30.09.2021 21:40
Uşak'ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi, System.String[]

Uşak'ta trafik polisleri, düzenlenen kontrollerde 2 bin 32 sürücüye idari para cezası uygularken 31 aracı da trafikten men etti.

Uşak'ta trafik polisleri, düzenlenen kontrollerde 2 bin 32 sürücüye idari para cezası uygularken 31 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 9 bin 626 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan 2 bin 32 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 31 araç da trafikten men edildi. - UŞAK

Trafik Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 2 bin 32 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika
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