Uşak'ta 2 köyde yüz yüze eğitime geçiş ertelendi - Son Dakika

Uşak'ta 2 köyde yüz yüze eğitime geçiş ertelendi

13.02.2021 00:47
Uşak'ta 2 köyde yüz yüze eğitime geçiş ertelendi, System.String[]

Uşak'ın Eşme ilçesindeki 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle yüz yüze eğitime geçiş ertelendi.

Uşak'ın Eşme ilçesindeki 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle yüz yüze eğitime geçiş ertelendi.

Eşme Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Vekili Celal Güngör başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Şubat itibarıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda belirlenen dersler haftada 5 gün yüz yüze olacak şekilde işlenecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu okullarda da ilgi yazıyla belirlenen kurallar uygulanacaktır. Tüm bağımsız resmi ana okulu ve özel eğitim ana okulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacaktır.

İlçemiz Karaahmetli ve Armutlu köylerindeki koronavirüs vakalarının 9 Şubat tarihinden itibaren ciddi artış göstermesi nedeniyle toplum sağlığı açısından 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 19 Şubat Cuma gününe kadar bu köylerde bulunan okullarda yüz yüze eğitime başlanılmamasına, söz konusu sürede eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir."

Celal Güngör, Hisarcık, Eşme, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 2 köyde yüz yüze eğitime geçiş ertelendi - Son Dakika


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