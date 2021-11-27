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Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı

27.11.2021 00:57
Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2 kişi tutuklanırken 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2 kişi tutuklanırken 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eşme ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen Narkotik ekipleri, şüpheli 4 şahsı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Eşme Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - UŞAK

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Eşme, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 2 torbacı tutuklandı - Son Dakika


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