Uşak'ta 2 üniversite öğrencisinin öldüğü kazadaki sürücünün alkollü olduğu belirlendi

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisi genç kıza çarparak ölümlerine sebep olan otomobil sürücüsünün 1,44 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Uşak- İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23) H.K'nin (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı.

Kazada takla atan otomobil, akaryakıt istasyonundaki park halindeki iki tıra çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Uğurlu ve Ürer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü H.K, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Mısra Buse Uğurlu'nun Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi, Sude Ürer'in ise aynı üniversitede Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı.

Alkol testi yapıldı

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan H.K'nin yapılan testlerde 1,44 promil alkollü olduğu belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, kaza sırasında yüksek hızda olduğu iddia edilen sürücünün tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Uğurlu'nun cenazesi toprağa verildi

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mısra Buse Uğurlu için memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.

Uğurlu'nun cenazesi, Karabağlar ilçesindeki Helal Para Camisi'nde öğleyin kılınan namazın ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Uğurlu'nun annesi Ayşe, babası Levent Uğurlu ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ile yakınları ve arkadaşları katıldı.