Uşak'ta 2 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü
12 dakika önce
Uşak'ta annesinin yanında olmadığı sırada yatağından çıkarken kafası beşik korkuluklarına sıkışan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Uşak
'ta annesinin yanında olmadığı sırada yatağından çıkarken kafası beşik korkuluklarına sıkışan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde Nizaha ve Mehmet Ç. çiftinin tek çocuğu olan 2 yaşındaki M.Ç. iddialara göre annesinin yanında olmadığı bir zamanda beşiğinden çıkmak istedi. Çocuğun bu sırada kafası yatak korkuluklarına sıkıştı. Durumun fark edilmesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ç. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:19 Kaynak: İHA
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