Uşak'ta 20 bin 378 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

Uşak'ta 2020 yılı sulama sezonunda 20 bin 378 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Haziran'da başlayan sulama sezonunun 1 Eylül itibariyle sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın, "Sulama sezonu içerisinde kent genelinde 20 bin 378 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Uşak kent genelinde yapılan sulu tarım neticesinde 2020 yılı fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 19 milyon lira ek gelir sağlandı." ifadelerini kullandı.

İnşa edilen baraj, gölet, sulama kanalları ve iletim hatlarıyla suyu toprakla buluşturduklarını aktaran Yıldız, çiftçinin gelirini ve üretimini yükselterek, kırsaldan göçün önüne belli ölçüde geçtiklerini de kaydetti.