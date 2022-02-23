Uşak'ta 20 gram metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 20 gram metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı

23.02.2022 14:30
Uşak'ta 20 gram metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı

Uşak'ta kontrol amaçlı durdurulan 2 şahıs üzerinden 20 gram metamfetamin bulundu.

Uşak'ta kontrol amaçlı durdurulan 2 şahıs üzerinden 20 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde rutin devriye çalışması yaptığı sırada şüphe üzerine 2 kişi durdurdu. Yapılan üst aramasında şahısların üzerinden 20 gram metamfetamin maddesi bulundu. U.Ç. ve B.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken U.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Uşak'ta 20 gram metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı
Uşak'ta 20 gram metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı
Uşak'ta 20 gram metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 20 gram metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 20 gram metamfetaminle yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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