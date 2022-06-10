Uşak'ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

10.06.2022 20:25
Uşak'ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gramdan fazla metamfetamin, 85 gram esrar, hassas terazi ve 7 bin 340 TL uyuşturucudan elde edilen para ele geçirildi.

Uşak'ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gramdan fazla metamfetamin, 85 gram esrar, hassas terazi ve 7 bin 340 TL uyuşturucudan elde edilen para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda il merkezinde bir eve yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli şahıs da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Burçin Gündoğdu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Uşak'ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Kaynak: İHA

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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