Uşak'ta 2019 Yılı Destek, Hibe ve Teşvik Bilgilendirme Toplantısı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) ile Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKDOSB) 2019 yılı destek, hibe ve teşviklere ilişkin bilgilendirme toplantıları yapıldı.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) ile Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKDOSB) 2019 yılı destek, hibe ve teşviklere ilişkin bilgilendirme toplantıları yapıldı.



Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında UOSB'de gerçekleştirilen toplantıda KOSGEB ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) destekleriyle ilgili sunum yapıldı.



Sunumun ardından konuşan Vali Kocabıyık, katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi için devletin tüm imkanları seferber ettiğini söyledi. Uşak'ın Cumhuriyet'in ilk yıllarında itibaren sanayileşme faaliyetlerinde Anadolu'da önemli atılımların yapıldığı sayılı illerden biri olduğuna dikkati çeken Kocabıyık, önemli sanayi tesislerinin kurulmasında öncülük yaparak ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.



Kentin bundan sonraki süreçte üretimde öne çıkması için çaba gösterdiklerini ifade eden Kocabıyık, şunları kaydetti:



"ZEKA'ya 2018 yılında 40 proje başvurusu yapılmış, bunlardan 20 tanesi kabul edilip desteklenmiştir. Bu projelere nihai uygun ajans destek miktarı toplamda 6 milyon 420 bin 945 liradır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2018 yılında 67 projeyi sözleşmeye bağlamıştır. Bu projelerden 63 adet projenin ödemesi yapılmıştır. Bu projelere toplam yatırım tutarı 29 milyon 30 bin 218 Lira. Ödenen hibe tutarı ise 17 milyon 114 bin 116 lira. KOSGEB ise 2018 yılında 614 işletmeye toplamda 10 milyon 23 bin 228 lira destek sağladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılında yaklaşık 50 bin kişiyi kapsayan 8 bin 500 işverene, işveren priminden ödenen toplam teşvik indirimi 75 milyon, 537 bin 921 lira. İŞKUR 2018 yılında 597 İşbaşı eğitim programı açmış olup işbaşı eğitim programı düzenlenen firma sayısı 382'dir. İşbaşı Eğitim Programına katılım sayısı ise bin 223'tür. İşbaşı eğitim programına ödenen toplam miktar ise 5 milyon 79 bin 748 lira. İstihdam garantili kurs sayısı 13'tür. İstihdam garantili kurs katılımcı sayısı ise 257'dir. Bu kurslara ödenen toplam miktar 483 bin 458 liradır. Kredi Garanti Fonu tarafından İlimizde kredi garanti fonu kefalet firma sayısı 1613 olup verilen kredi garanti fonu kefaleti 1 milyar 24 milyon 763 bin 229 liradır."



Robotik kodlama ve yazılım üretim atölyeleri



UKDOSB'deki toplantıda ise Kocabıyık, 4. Organize Sanayi Bölgesi olarak planlanan Banaz OSB'nin kuruluş çalışmalarının devam ettiğini aktardı.



Hedeflerin büyütülmesi gerektiğine işaret ederek Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemine dikkati çeken Kocabıyık, "Bu hedefin gerçekleşmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizden kuşkunuz olmasın. Yakın bir zamanda ilimizde robotik kodlama ve yazılım üzerine atölyelerin kurulması planlanmaktadır. Sanayicimizin en büyük sorunlarından birisinin ara eleman sorunu olduğunun farkındayız. Tecrübeli ve nitelikli eleman bulmakta sanayicimiz zorlanmaktadır. Bu sorunun çözümüne yönelik Organize Sanayi Bölgesinde teknik lise kurulması planlanmaktadır. İnşallah, gelecekte bu sorunu da aşacağız." şeklinde konuştu.



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise kentin ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek "Sanayicilerimizin sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak için kurduğumuz ekibimiz sürekli olarak onları ziyaret ediyor. Bu kurduğumuz ekip sanayicilerimize bugüne kadar hazırlamak istedikleri 92 projede yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.



Toplantıda ilgili kurumlar da sunum yaptı.

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