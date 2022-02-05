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Uşak'ta 22 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta 22 aranan şüpheli tutuklandı

05.02.2022 19:58
Uşak'ta 22 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda yakalanan 39 aranan şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda yakalanan 39 aranan şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 20 bin 035 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 39 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 22 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 22 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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