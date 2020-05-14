Uşak'ta 22 gölete toplam 67 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Göğem Göleti'ne pullu sazan yavrusu bıraktı. Vali Kocabıyık, bugün 22 gölete 67 bin balık yavrusu bırakıldığını söyledi.

Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince temin edilen balıkları Göğem Göleti'ne bırakan Vali Funda Kocabıyık, "Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü'nden temin edilen 67 bin yavru balık bugün Uşak'a getirildi. İl genelindeki toplam 22 gölete bırakıldı" dedi.Göğem Göleti'ne 15 bin yavru balık bıraktıklarını belirten Vali Kocabıyık, "Su kaynaklarının korunması ve doğal yaşamın devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Balıklandırma çalışmaları ilerleyen süreçlerde de devam edecektir. Göletlerde, ağla avcılık yapmak yasaktır. Sadece belirlenen dönemlerde oltayla amatör avcılık yapılabilecektir. Mevcut balık stoklarının korunması için herkese görev düşmektedir" diye konuştu.