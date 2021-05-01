Uşak'ta 229 adet kesici alet satılmadan ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta sosyal medyadan kılıç ve bıçak satışı yapan şahısların evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 73 adet kılıç, 72 adet av bıçağı, 46 adet sabitlemeli bıçak, 18 adet çakı, 9 muştalı bıçak, 5 adet kelebek bıçak, 3 adet satır, 2 adet balta ve 1 adet kolyeli bıçak olmak üzere toplamda 229 adet kesici alet ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şahsın sosyal medya üzerinden kesici alet sattığı istihbaratına ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Ünalan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medyada satılması planlanan 73 adet kılıç, 72 adet av bıçağı, 46 adet sabitlemeli bıçak, 18 adet çakı, 9 muştalı bıçak, 5 adet kelebek bıçak, 3 adet satır, 2 adet balta ve 1 adet kolyeli bıçak olmak üzere toplamda 229 adet kesici alet ele geçirildi. Öte yandan şüpheli 4 şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK