Uşak'ta 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

UŞAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, evlerin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerde kutlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, saat 21.00'de tüm vatandaşların balkonlara çıkarak kutlaması yönündeki çağrı Uşak'ta da büyük destek gördü. Evlerinin içini ve balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla donatan vatandaşlar, saat 21.00'de 1 dakikalık saygı duruşanan ardından hep bir ağızdan ağızdan İstiklal Marşı okudu. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden şarkılar söylendi.

Uşak'ta bir apartmanda 23 Nisan kutlamalarını organize eden Zekeriya Şarbay, "koronavirüs dolayısıyla bayramlar buruk geçti bu sene. Bizde insanları gördüğünüz gibi biraz mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptık. İnsanları biraz mutlu ettiysek ne mutlu yani. Bizde çocuklarımız için, geleceğimiz çocuklar olduğu için böyle bir program yapmak istedik. Sağolsun emniyette yardımcı oldu bize. Güzel bir program oldu yani, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Evden çıkamadıkları için üzgün olduğunu belirten 11 yaşındaki Talya Kahraman, "Sokağa çıkamadığımız için çok üzüldük ama, kutladığımız için de mutlu olduk. Saat tam 21.00'de İstiklal Marşı'mızı okuduk, sonra 23 Nisan'ı kutladık, bayraklarla. Şarkılar söyledik polis amcalarla beraber" diye konuştu.

İlkokul öğrencisi 11 yaşındaki Emirhan Şarbay ise "İstiklal Marşı'mızı okuduk öncelikle. Sonra polis amcalar İzmir Marşı çaldı, onu söyledik. Konfetilerimizi patlattık, meşalelerimizi yaktık, bayraklarımızı salladık. Güzel hissettim, o kutlamanın yerini tutmasa da yine de bizim hüznümüzü alacak kadar güzel oldu. Bütün polis amcalarımıza ve milletimize teşekkür ederim" dedi.

USAK'TA, 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK VE COCUK BAYRAMI ETKINLIKLERI KAPSAMINDA, EVLERIN BALKONLARINA CIKAN VATANDALAR ISTIKLAL MARS OKUDU ARDINDAN CALINAN MUZIKLER SARKILAR SOYLEYIP BAYRAMI KUTLADI. (FOTO: FEYZI DAVULCU/USAK, DHA)