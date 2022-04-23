23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Son Dakika

Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, öğrencilerin bayramını tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, törende, milli egemenliğin, Türk milletinin ulusal hafızasında ve köklü kültüründe ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirtti.

Milli egemenliğin, Türk milletinin Anadolu'da yeniden şahlanışının, dirilişinin ve Kurtuluş Savaşı'nın anahtar sözcüklerinden biri olduğuna işaret eden Şahin, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü hem ülkemiz çocuklarına hem tüm dünya çocuklarına armağan ederek, eşine az rastlanır bir liderlik göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okundu, çeşitli dans ve halk oyunu gösterileri sundu.

Masa tenisi ve satranç turnuvalarında dereceye giren öğrencilere, Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından ödülleri verildi.