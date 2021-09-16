Uşak'ta 24 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hakkında "evden hırsızlık", "otomobil hırsızlığı","kasten yaralama" ve "gasp" gibi 24 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan E.D'nin Elmalıdere Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız