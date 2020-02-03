Uşak'ta 25 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika
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Uşak'ta 25 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi

6 saat önce

Uşak'ta yedikleri yemekten zehirlenen 25 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta 25 fabrika işçisi yedikleri yemekten zehirlendi, System.String[]

Uşak'ta yedikleri yemekten zehirlenen 25 fabrika işçisi hastaneye kaldırıldı.


Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) bulunan bir tekstil fabrikasında geçtiğimiz gün meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 25 fabrika işçisi öğle saatinde yedikleri yemeğin ardından akşam saatlerinde halsizlik, ateş ve kusma gibi şikayetlerle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucu fabrika çalışanlarının yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 6 işçinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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