Uşak'ta 25 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısının failleri yakalandı - Son Dakika
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Uşak'ta 25 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısının failleri yakalandı

6 saat önce

Uşak'ta 5 yıl önce bir kıraathaneye düzenlenen ve 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 2 firari hükümlü yakalandı.

Uşak'ta 25 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısının failleri yakalandı, System.String[]

Uşak'ta 5 yıl önce bir kıraathaneye düzenlenen ve 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Atatürk Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişinin yaralanması olayıyla ilgili açılan davada haklarında "kasten yaralama", "mala zarar verme", "genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçlarından 14 yıl 7'şer ay hapse mahkum edilen firarilerin yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla hükümlüler Fırat Ergül (40) ve İbrahim Saygın Akar (25) yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Uşak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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