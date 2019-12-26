Uşak'ta 25 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısının 7 faili daha yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta 25 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısının 7 faili daha yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta 25 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısının 7 faili daha yakalandı

6 saat önce

Uşak'ta 5 yıl önce bir kıraathaneye düzenlenen ve 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 7 firari hükümlü yakalandı.

Uşak'ta 25 kişinin yaralandığı kıraathane saldırısının 7 faili daha yakalandı, System.String[]

Uşak'ta 5 yıl önce bir kıraathaneye düzenlenen ve 25 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 7 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Atatürk Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 25 kişinin yaralanmasıyla ilgili açılan davada "kasten yaralama", "mala zarar verme", "genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçlarından 11 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen firariler R.Y, Ö.A, G.S, O.U, M.O, T.Y. ve R.Ş'nin yerlerini tespit etti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda hükümlüler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 hükümlü, Uşak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Dün de aynı olayla ilgili olarak F. E. ve İ. S. yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

Böylelikle iki operasyonda yakalananların sayısı 9'a yükseldi.

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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