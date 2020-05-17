Uşak'ta, 26 vaka sonrası berber ve kuaförlerden sıkı koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Uşak'ta, 26 vaka sonrası berber ve kuaförlerden sıkı koronavirüs tedbirleri

UŞAK'ta, 11 Mayıs'ta uzun süre sonra yeniden açılan berber ve kuaförlerde, 26 berberde koronavirüs tespit edilmesinin ardından önlemler artırıldı.

UŞAK'ta, 11 Mayıs'ta uzun süre sonra yeniden açılan berber ve kuaförlerde, 26 berberde koronavirüs tespit edilmesinin ardından önlemler artırıldı. Testleri pozitif çıkan berberler, iş yerlerini açmazken, temas ettikleri kişiler de evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförlerde, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başlandı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan 'Covid-19' testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğu, Uşak Devlet Hastanesi'nde test yaptırdı. Testler sonucu 26 berberde koronavirüs tespit edildi. Berberler, bunun üzerine koronavirüs tedavisine alındı. Temas ettikleri kişiler de evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Sokağa çıkma yasağının olmadığı Uşak'ta, testleri negatif çıkan berber ve kuaförler, iş yerlerini açtı, salgına karşı önlemlerini de artırdı. Testi negatif çıkan berber Testi negatif çıkan berber Emrah Yıldırım, salgına karşı üst düzey önlemler alıp, hizmet verdiğini söyledi. Yıldırım, Uşak Valiliği'nin kararıyla test yaptırdıklarını belirterek, "Ben de 'Covid-19' testi yaptırdım. Testim negatif çıktı. Berber ve kuaförlerin test yaptırmadan iş yerini açmasına izin verilmiyor. Biz de salgına karşı her türlü önlemi alıyoruz. Müşteriyi maskesiz almıyoruz. Elini dezenfekte ettirip, sandalyeye oturtuyoruz. Kesim sırasında kullanacağımız bütün tarak ve makinelerini sürekli dezenfekte ediyoruz. Tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. Özel kıyafet giyiyor, maske ve yüz siperliğimi takıp, eldiven de giyerek tıraş yapıyorum" dedi. ?Öte yandan Uşak'ta koronavirüs vakalarının artmasıyla Vali Funda Kocabıyık başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Meclisi, kent gelinde maske takma zorunluluğu getirmişti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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