Uşak'ta 260 bin kaçak üretim maske ele geçirildi - Son Dakika

UŞAK'ta üç ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda toplam 260 bin kaçak üretim cerrahi maske ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), kentte üç farklı adreste, yetkisiz ve fason olarak tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün öğlen saatlerinde 3 ayrı adresteki ev ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda satışa hazır 260 bin kaçak maske ele geçirildi. İzinsiz maske üretimi yapılan adresler mühürlenerek kapatılırken, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen maskeler İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.