Uşak'ta 3 bin 250 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Uşak'ta 3 bin 250 fidan toprakla buluştu

30.03.2022 13:13
Uşak'ta 3 bin 250 fidan toprakla buluştu

Uşak'ta 22 dekarlık alana yaklaşık 3 bin 250 fidan dikildi.

Uşak'ta 22 dekarlık alana yaklaşık 3 bin 250 fidan dikildi.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Hacıkadem Köyü yakınlarındaki 22 dekarlık alana öğrenciler ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından 3 bin 250 sedir fidanı dikildi.

Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Akkaya, Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve jandarma ekipleri de öğrencilere katıldı.

Fidan dikiminin ardından Vali Yardımcısı Muammer Balcı tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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Orman İşletme Müdürlüğü, Muammer Balcı, orman haftası, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 3 bin 250 fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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