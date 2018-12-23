Uşak'ta 3 Kardeş Yattıkları Odada Ölü Bulundu
3 saat önce
Uşak'ta 3 kardeş sabah yattıkları odada ölü bulundu.
Uşak
'ta 3 kardeş sabah yattıkları odada ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Karaağaç
Mahallesi 1. Ada Sokak'ta bir evde meydana geldi. Baba Kazım Yeşilkuşak, sabah çocuklarını uyandırmak için odaya girdiğinde 2 kızı ve 1 engelli oğlunun istifra etmiş ve hareketsiz olduğunu fark etti. Baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 3 kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Özdemir
(26), kız kardeşi Hatice
Yeşilkuşak (20) ve bedensel engelli erkek kardeşi Ali Yeşilkuşak'ın (15) cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin kardeşlerin karbonmonoksit veya gıda zehirlemesinden hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
Ayşe Özdemir'in bir hafta önce evlendiği ve dün bir akrabalarının düğününe katılmak için Uşak'a geldiği öğrenildi. Kardeşlerin anneleri Pembe Yeşilkuşak'ın ise 3 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:41 Kaynak: İHA
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