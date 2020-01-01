Uşak'ta 3 katlı binada çatı yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta 3 katlı binada çatı yangını - Son Dakika

Uşak'ta 3 katlı binada çatı yangını

6 saat önce

Uşak'ta 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Uşak'ta 3 katlı binada çatı yangını, System.String[]

Uşak'ta 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaklaşık 4 bin lira maddi hasar oluştu.


Yangın Dikilitaş Mahallesi 8. Taşlık Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre yılbaşı gecesi evlerinin çatı katında mangal yakan aile ilerleyen saatlerde mangalı söndürdükten sonra uyudu. Sabaha karşı çatı katından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Uşak itfaiyesi yangına anında müdahale etti.


Ev sahibi Selim Y., "Gece mangalı söndürüp uyuduktan sonra sabah kalktığımızda yangın çıktığını gördük, şaşırdık. Mangaldan dolayı çıkıp çıkmadığı henüz belli değil. Maddi hasar yaklaşık 4 bin lira" dedi.


İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı. - UŞAK

İtfaiye, Sabah, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı!

Son Dakika Haberleri
21:31 Abant'ta kar çilesi - Son Dakika
21:30 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan termik santrallere ilişkin açıklama: (2) - Son Dakika
21:26 Hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık başvurusu yapacak - Son Dakika
21:26 Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak - Son Dakika
21:25 Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde yağan kar yollarda etkili oluyor - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 21:33:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta 3 katlı binada çatı yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]