Uşak'ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uşak'ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği - Son Dakika Ekonomi

Uşak'ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği

6 saat önce

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçlarına göre bu programdan 12 milyon 975 bin TL hibe destek almaya hak kazanan TR33 Bölgesi illeri arasında Uşak, 4 milyon 650 bin TL hibe ile ilk sırada yer alıyor.

Uşak'ta 3 projeye 4 milyon 650 bin TL hibe desteği, System.String[]

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçlarına göre bu programdan 12 milyon 975 bin TL hibe destek almaya hak kazanan TR33 Bölgesi illeri arasında Uşak, 4 milyon 650 bin TL hibe ile ilk sırada yer alıyor.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Kalkınma Ajansları tarafından koordine edilen SOGEP'in toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla başlatıldığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "SOGEP'in hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerine ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Program kapsamında TR33 illerinden 12 proje başvurusunda bulunuldu, bu projelerden 10 tanesi desteklenmeye hak kazandı. Bu 10 projenin toplam bütçesi 166 milyon TL olan SOGEP bütçesinin yüzde 7,82'sine karşılık gelen 12 milyon 975 bin TL'dir. Böylelikle TR33 Bölgesi yüzde 83'lük proje başarı oranı ile ülke genelindeki en başarılı bölge oldu" dedi.


En fazla hibe alan il Uşak


Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerle ilgili bilgi veren Vali Funda Kocabıyık, "SOGEP kapsamında Afyonkarahisar'dan bir proje, Kütahya, Manisa ve Uşak'ta üçer proje desteklenmeye hak kazandı. Dört il arasında Uşak 4 milyon 650 bin TL hibeyle en fazla destek alan il oldu. Uşak'ı 3 milyon 900 bin TL ile Manisa, 3 milyon 260 Bin TL ile Kütahya ve 1 milyon 165Bin TL ile Afyonkarahisar izlemektedir. Bölge illerinde projelerin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak amacıyla vermiş oldukları destekten dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


Uşak'tan 3 projeye 4 milyon 650 TL hibe


SOGEP kapsamında Uşak'tan üç projenin başvuruda bulunduğunu ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "İlimizden Uşak İl Özel İdaresinin "Büyükoturak Doğal Yaşam Köyü" projesi, Uşak E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nün "Hayata Kaldığın Yerden Devam Et" projesi ve Ulubey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Lavanta Kanyon Tarih Bir Yerde, Uzakta Değil Ulubey'de" projesi toplam 4 milyon 650 bin TL ile bölgede en fazla hibe almaya hak kazandı" diye konuştu. - UŞAK

Funda Kocabıyık, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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