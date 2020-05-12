Uşak'ta 30 polisle uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Uşak'ta 30 polisle uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uşak'ta 30 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak'ta 30 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 30 polisin katılımıyla 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 29 gram esrar, 8,15 gram metamfetamin, 25 adet sentetik hap, 1 adet av tüfeği, 1 adet hassas terazi, ve 3 bin 435 lira para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alınırken, 12 kişiye ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, bir başka operasyonda ise, 0,15 gram kokain ile 3 adet ruhsatsız tabancaya el konulurken olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - UŞAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor