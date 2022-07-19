Evinde yüklü miktar uyuşturucu çıkan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
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Evinde yüklü miktar uyuşturucu çıkan şüpheli serbest kaldı

19.07.2022 15:03
Evinde yüklü miktar uyuşturucu çıkan şüpheli serbest kaldı

Uşak'ta evinde 300 gram esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Uşak'ta evinde 300 gram esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptığı çalışmalar neticesinde bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği ve bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evinde 300 gram esrar ve 32 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Evinde yüklü miktar uyuşturucu çıkan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde yüklü miktar uyuşturucu çıkan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika
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