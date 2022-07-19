Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptığı çalışmalar neticesinde bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği ve bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda evinde 300 gram esrar ve 32 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Evinde yüklü miktar uyuşturucu çıkan şüpheli serbest kaldı - Son Dakika

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