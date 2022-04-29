Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı

29.04.2022 14:56
Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 58 aranan şahıs yakalanırken 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 58 aranan şahıs yakalanırken 37 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 20 bin 255 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 58 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 37 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 37 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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