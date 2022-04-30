Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

30.04.2022 20:54
Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

Uşak'ta çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, zanlının çantasında 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi
Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 4 bin 452 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi - Son Dakika
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