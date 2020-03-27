Uşak'ta 4 hırsızlık olayının failleri yakalandı - Son Dakika

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Uşak'ta 4 hırsızlık olayının failleri yakalandı
6 saat önce
Uşak'ta 4 farklı hırsızlık olayıyla ilgili 12 kişi yakalandı.
Uşak'ta 4 farklı hırsızlık olayıyla ilgili 12 kişi yakalandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda 4 hırsızlık olayının aydınlatılması sonucu 12 kişi yakalandı. Bu süreçte inşattan hırsızlık yapan 1, haberleşme ve enerji nakil hattından hırsızlık gerçekleştiren 6, küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 ve bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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