Uşak'ta 40,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, D.G. ve Ş.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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