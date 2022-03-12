Uşak'ta 40 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 40 aranan şüpheli tutuklandı

12.03.2022 16:58
Uşak'ta 40 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 62 aranan şahıs yakalanırken 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 62 aranan şahıs yakalanırken 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 16 bin 698 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 62 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 40 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

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Uşak'ta aranan 62 kişi yakalandı Uşak'ta aranan 62 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 40 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 40 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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