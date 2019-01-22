Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 40 Okulu Hükümlüler Eğitime Hazırlayacak

Uşak'ta 40 Okulu Hükümlüler Eğitime Hazırlayacak

59 dakika önce

Uşak'ta denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında hükümlüler 40 okulu boyayıp temizleyecek.

Uşak'ta 40 Okulu Hükümlüler Eğitime Hazırlayacak, System.String[]
Uşak'ta denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında hükümlüler 40 okulu boyayıp temizleyecek.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen proje kapsamında mahkemelerden kesinleşmiş cezası bulunanlar, yarıyıl tatili süresince il merkezi ve ilçelerde okullarda boya ve temizlik çalışması yapacak.


Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, yaptığı açıklamada il genelinde 40 okulun 18 hükümlü tarafından eğitim öğretime hazırlanacağını söyledi.

Hükümlülerin okulların boya ve temizlik işlerini yapacağını aktaran Korkmaz, okulların ikinci döneme yetiştirileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Uşak, Güncel
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