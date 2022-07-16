Uşak'ta 405 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 405 kök Hint keneviri ele geçirildi

16.07.2022 16:29
Uşak'ta 405 kök Hint keneviri ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde ekili halde 405 kök Hint keneviri bulundu.

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde ekili halde 405 kök Hint keneviri bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aybey Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, müstakil evin bir bölümünde ekili halde 405 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Evde bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 405 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 405 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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