Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 430 Projeye 575 Milyon Lira Kaynak

Uşak'ta 430 Projeye 575 Milyon Lira Kaynak

2 saat önce

Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 1. dönem toplantısı yapıldı.

Uşak'ta 430 Projeye 575 Milyon Lira Kaynak, System.String[]
Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 1. dönem toplantısı yapıldı.

Özmerkez toplantı salonunda Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2018 yılı 4. dönem yatırımları ele alındı.


Toplantıda konuşan Vali Kocabıyık, yatırımcı kuruluşlarca 2018 sonu itibariyle yürütülen 430 projeye toplam 575 milyon 350 bin lira harcama yapıldığını belirterek projelerde yüzde 87 nakdi, yüzde 82 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirtti.

Projelerden 245'inin tamamlandığını, 66'sının sürdüğünü aktaran Kocabıyık, 15 projenin ihale aşamasında olduğunu, 10 projeye ise başlanmadığını aktardı.

Toplantıya AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile daire müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel
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