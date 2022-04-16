Uşak'ta 45 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 45 aranan şüpheli tutuklandı

16.04.2022 16:37
Uşak'ta 45 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 61 aranan şahıs yakalanırken 45 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 61 aranan şahıs yakalanırken 45 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 18 bin 596 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 61 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 45 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Asayiş, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 45 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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