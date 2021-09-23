Uşak'ta 456 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta polis ekiplerince 5 farklı adrese yapılan operasyonda 54 bin 800'ü tütünle doldurulmuş 456 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün satıldığı tespit edilen 2 ev ve 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 54 bin 800 tütünle doldurulmuş makaron, 401 bin 200 boş makaron, 80 kilogram bandrolsüz tütün, 58 başka paketlerden sökülmüş bandrol, 67 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.