Uşak'ta 49 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 49 aranan şüpheli tutuklandı

05.06.2022 12:45
Uşak'ta 49 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 70 aranan şahıs yakalanırken 49 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 70 aranan şahıs yakalanırken 49 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 22 bin 584 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 70 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 49 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

YORUMLAR
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Uşak'ta aranan 70 kişi yakalandı Uşak'ta aranan 70 kişi yakalandı 6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı 6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 49 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 49 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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