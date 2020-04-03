Uşak'ta 5 bin 792 vatandaşın talebi yerine getirildi - Son Dakika

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Uşak'ta 5 bin 792 vatandaşın talebi yerine getirildi
6 saat önce
Uşak Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 5 bin 792 kişinin talebini karşıladı.
Uşak Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 5 bin 792 kişinin talebini karşıladı.
Valilik'ten yapılan açıklamada ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama veya yasaklama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerinin "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri tarafından 24 saat esasıyla karşılandığı bildirildi.
İl genelinde son 24 saatte 465 olmak üzere bugüne kadar toplam 5 bin 792 kişinin talebinin yerine getirildiğinin bildirildiği açıklamada, "Lütfen evde kalalım, virüsün yayılmasına engel olalım" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:44 Kaynak: AA
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