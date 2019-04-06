Uşak'ta 5 Genç Otomobille Gölete Uçtu
55 dakika önce
Uşak'ta 5 genç otomobille gölete uçtuUŞAK - Uşak'ta içinde 5 gencin bulunduğu otomobil gölete uçtu.
Uşak
'ta 5 genç otomobille gölete uçtu
UŞAK - Uşak'ta içinde 5 gencin bulunduğu otomobil gölete uçtu. 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken bir kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olay, Uşak Banaz
ilçesi Kızılcasöğüt
kasabası yakınında bulunan Kızılcasöğüt göletinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl kenarına piknik yapmaya gençler havanın kararmasıyla dönüş için yola çıktılar. Emre Taşkın isimli gencin kullandığı 64 AAH 907 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu göl kenarındaki yoldan çıkarak göletin sularına gömüldü. Otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla bir şekilde kurtulmayı başarırken aracı süren arkadaşları Emre Taşkın'ın sudan çıkmadığını fark ettiler.
Olay yerine 112 acil yardım ekipleri, jandarma, itfaiye ve afat ekipleri gelirken kaybolan genci bulmak için hummalı bir çalışma başlatıldı. Uşak'ta balık adam olmaması nedeniyle arama çalışmalarında yetersiz kalınırken yakın bölgelerden balık adam desteği istenildi.
Vinç yardımıyla göletten çıkarılan otomobilin içinde olmayan genci arama çalışmaları devam ederken, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da çalışmaları yakından takip ediyor.
Öte yandan göletin sularına gömülen araçtan çıkmayı başaran diğer 4 kişi Banaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:30 Kaynak: İHA
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