5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika
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5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı

10.06.2022 19:59

Uşak'ta aracıyla 5 kişiye çarparak yaralanmalarına neden olan ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Uşak'ta aracıyla 5 kişiye çarparak yaralanmalarına neden olan ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Uşak- İzmir kara yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında İ.K. yönetimindeki 16 YZ 350 plakalı otomobil, gece yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.C.C. (22), N.G. (21), K.A. (21), B.E. (21) ve E.K'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yoluna devam eden sürücü, yaklaşık 700 metre ileride otomobilini park ettiği sokakta polis ekiplerince gözaltına alındı.

İ.K'nin, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan kazada yaralanan gençlerin, üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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