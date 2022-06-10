5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Uşak 'ta aracıyla 5 kişiye çarparak yaralanmalarına neden olan ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!

Kaynak: AA

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