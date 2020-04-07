Uşak'ta 5 kişiye uyuşturucu gözaltısı - Son Dakika

Uşak'ta polis ekipleri şüphelenerek durdurduğu bir araçta yaptığı aramada çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İslice Mahallesindeki bir sokak üzerinde şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 7,19 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap, 14,20 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Y. (22), Y.Ü. (32), S.A. (22), A.Ö. (38) ve S.Y. (18) olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken polis tarafından soruşturma başlattı. - UŞAK